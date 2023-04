Με Νέιρα αλλά χωρίς Μπαλογιάννη και Τσιλιανίδη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας θα έχει τελικά στην διάθεσή του τον Νέιρα, αλλά όχι και τους Μπαλογιάννη και Τσιλιανίδη.

Ο Λιθουανός προπονητής του ΟΦΗ γνωστοποίησε την αποστολή των Κρητικών, μετά το πέρας της σημερινής προπόνησης, με τον Χουάν Νέιρα να προλαβαίνει τελικά, αλλά όχι και οι Μπαλογιάννης και Τσιλιανίδης, που έμειναν εκτός μαζί τους Γρίβα και Σηφάκη για το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί το Σάββατο (22/04-19:15).

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Χριστογεώργος, Λάρσον, Μαρινάκης, Τοράρινσον, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννούλης, Διαμαντής, Ντιουσέ, Περέα, Μεγιάδο, Τοράλ, Μπάκιτς, Νέιρα, Μπιφουμά, Μοσκέρα, Γκρόνινγκ, Ντίκο, Φελίπε.

Η προπόνηση, η οποία έγινε στο «Θ. Βαρδινογιάννης», περιελάμβανε αγωνιστικό παιχνίδι και στατικές φάσεις.

