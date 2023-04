Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για μία μεγάλη δύναμη του φετινού Παναθηναϊκού, τα επτά παιχνίδια που οι αντίπαλοι δεν απειλούν και την ποδοσφαιρική ευλογία των δύο ισάξιων τερματοφυλάκων.

Η ποδοσφαιρική πρόοδος που έχει συντελεστεί στον Παναθηναϊκό τις δύο σεζόν με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο αποτελεί το μεγαλύτερο παράσημο του Σέρβου τεχνικού έως τώρα στον οργανισμό. Πιο πάνω και από την κατάκτηση του Κυπέλλου το 2022, πιο ψηλά και από την φετινή διεκδίκηση του τίτλου.

Ο έμπειρος κόουτς επανέφερε τον σύλλογο στη κανονικότητα και παρουσιάζει ένα σύνολο, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και προοδεύει, έχοντας φυσικά ακόμη περισσότερα περιθώρια βελτίωσης στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι, στοιχεία στα οποία προφανώς παίζει ρόλο και ο παράγοντας της ατομικής ποιότητας, πράγμα το οποίο βραχυπρόθεσμα δεν δουλεύεται αλλά αγοράζεται. Και το καλοκαίρι είναι κοντά.

Ανεξάρτητα από τη κατάληξη της σεζόν, το Τριφύλλι έχει βάλει στέρεα θεμέλια για να πρωταγωνιστεί και τα επόμενα χρόνια και η εξέλιξη αυτής της διετίας θα πρέπει να διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού, σαν το πιο πολύτιμο πετράδι του κόσμου.

Ένα από τα κομμάτια που μεταξύ άλλων φανερώνει το μέγεθος της επιδραστικότητας του προπονητικού επιτελείου στη ζωή του Παναθηναϊκού είναι οι στατικές φάσεις. Οι ''πράσινοι'' με το γκολ του Άντρατζ Σπόραρ στο Βικελίδης έφτασαν τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα, τα οποία προήλθαν από ''νεκρές'' μπάλες. Από τα 39 έως τώρα τέρματα, λοιπόν, το 28,1% από αυτά έχει δημιουργηθεί από ''στημένες'' φάσεις.

Το γκολ του Βέρμπιτς κόντρα στον Λεβαδειακό με κεφαλιά, τα δύο απευθείας φάουλ του Αϊτόρ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, το τέρμα του Φακούντο Σάντσες εκτός έδρας με την Λαμία, η κεφαλιά του Σπόραρ στο 1-0 επί του Άρη στη Λεωφόρο, η φαουλάρα του Μάγκνουσον με τον Ατρόμητο, το νικητήριο γκολ του Παλάσιος με τον Άρη στη κανονική διάρκεια, ξανά το γκολ του Τούκου με τον Παναιτωλικό και αυτό του Σπόραρ στο πρόσφατο διπλό της Κυριακής. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα κερδισμένα πέναλτι από στατικές φάσεις του Σπόραρ με την ΑΕΚ και του Κουρμπέλη στους Ζωσιμάδες με τον ΠΑΣ Γιάννινα που κατέληξαν στο πλεκτό, έχουμε την σχετική ενδεκάδα.

Σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς του προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού παίρνει άριστα, καθώς δεν μιλάμε για απλά έντεκα γκολ αλλά για τέρματα που έκριναν παιχνίδια, χάρισαν πολύτιμους βαθμούς και έδωσαν υπερπολύτιμες λύσεις στα δύσκολα.

Δέχεται φάσεις με το... σταγονόμετρο

Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Άρη συμπλήρωσε επτά συνεχόμενα ματς χωρίς να δεχθεί γκολ. Αυτό από μόνο του μπορεί να λέει πολλά, μπορεί και τίποτα, όπως συνέβαινε στην εποχή του Μπόλονι, όπου οι ''πράσινοι'' για μια περίοδο κρατούσαν το μηδέν αλλά αυτό συνέβαινε επειδή ο Διούδης κατέβαζε τα ρολά και οι αντίπαλοι αστοχούσαν.

Σε αυτό το σερί που τρέχει στο σήμερα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, η ανασταλτική επίδοση του ''τριφυλλιού'' είναι συγκλονιστική. Οι ''πράσινοι'' δεν επιτρέπουν παρά ελάχιστες ποιοτικές τελικές σε αυτούς τους αγώνες, όπως μας δείχνει και ο δείκτης των xGoals των αντιπάλων του, από το Wyscout. Μοναδική εξαίρεση το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι τελικές του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά:

vs Βόλος: 0.02xGoals

vs ΟΣΦΠ: 2.07xGoals

vs Παναιτωλικός: 0.24xGoals

vs Ατρόμητος: 0.53xGoals

vs ΑΕΚ: 0.69xGoals

vs Βόλος: 0.01xGoals

vs Άρης: 0.58xGoals

Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει την απειλή των αντιπάλων στο 0.72xGoals ενώ στη περσινή σεζόν ήταν στο 0.90, ακόμη ένα δείγμα ξεκάθαρης και αξιοσημείωτης προόδου στο ανασταλτικό κομμάτι.

Η ασφάλεια του Λοντίγκιν

Για το φινάλε, αξίζει να πούμε και δύο λόγια για την παρουσία του Γιούρι Λοντίγκιν. Ο ομογενής κίπερ μπήκε από το... παράθυρο στην ενδεκάδα μετά τους αφόρητους πόνους του Μπρινιόλι στην πλάτη.

Ο έμπειρος κίπερ υπενθύμισε στον Παναθηναϊκό την ποδοσφαιρική ευτυχία να έχεις προνοήσει, ώστε να έχεις δύο ισάξιους τερματοφύλακες στο ρόστερ. Ο Ιταλός τέθηκε νοκ-άουτ, ήταν σημαντική απώλεια αλλά κανείς δεν ένιωσε άγχος, φόβο ή οτιδήποτε άλλο για την απουσία του.

Ο Λοντίγκιν τα πήγε περίφημα, κατεύθυνε σωστά την άμυνά του, έδωσε ασφάλεια σε όλη την ομάδα και ήταν καλός.

Στο έμψυχο δυναμικό του Τριφυλλιού υπάρχουν δύο ισάξιοι άσοι, ο καθένας με τα δικά του προτερήματα και το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός διαπίστωσε τα οφέλη από την σοφή κίνηση της απόκτησης του Λοντίγκιν το περασμένο καλοκαίρι.