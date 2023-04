Μετά το πιο διπλό YOLO, απαιτείται: απόβαση στον Βόλο!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αξία της νίκης στην Τούμπα, εστιάζει στην υποχρέωση της ΑΕΚ να κερδίσει στην Μαγνησία και του κόσμου να είναι εκεί, ενώ έχει υστερόγραφα...

Ο τρόπος που επιτεύχθηκε η νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ, με πρωταγωνιστές τον killer Σέρχιο Αραούχο και τον maestro Πέτρο Μάνταλο (εξωφρενικά μαγική η πάσα του), ήταν τέτοιος που απογείωσε το μήνυμα τίτλου που έστειλε η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προς κάθε κατεύθυνση. Αν δεν είχε προηγηθεί ένα 45λεπτο, το οποίο συνιστά ότι χειρότερο έχουμε δει σε επίπεδο διαιτητικών αποφάσεων σε βάρος μιας ομάδας εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο και πάλι ερχόταν η επικράτηση του Δικέφαλου στο... σπίτι των «ασπρόμαυρων», δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις αυτό το διπλό. Αυτό ισχύει στο δικό μου κεφάλι και μυαλό. Είναι αυτό που γράφουν και λένε οι φίλοι της ΑΕΚ διασκεδαστικά (αλλά ισχύει 100%) προς τους φίλους του ΠΑΟΚ: «θα εύχεστε να είχε μετρήσει το γκολ του Άμραμπατ»...

Το πρώτο 45λεπτο του Κουλμπάκοφ σε επίπεδο αποφάσεων δεν έχει προηγούμενο πραγματικά σε βάρος μιας ομάδας και η απόδειξη του τι συνιστά αισχρή διαιτησία σε ένα παιχνίδι. Από την αρχή φάνηκαν οι προθέσεις του να παίξει 80-20 έδρα, αλλά έλεγα δεν θα το πάει 100-0, λογάριαζα δίχως τον Λευκορώσο όμως. Εδώ επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω πως δεν θεωρώ ότι αυτή η διαιτησία είναι αποτέλεσμα ενεργειών του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη, δεν το πιστεύω, όμως είχε έρθει εδώ με συγκεκριμένο μήνυμα από κάπου, δεν γίνεται να παίζει έτσι όλο το πρώτο 45λεπτο, απλά δεν γίνεται! Στα πρώτα δευτερόλεπτα χαρίζει κάρτα μαρς για... σφαλιάρα του Ολιβέιρα στον Βίντα (θυμίζω ο Άμραμπατ είδε κίτρινη πρώτη με Παναθηναϊκό γιατί απλά είχε το χέρι του στο στήθος του Χουάνκαρ).

Έπειτα έχουμε το ακυρωθέν τέρμα της ΑΕΚ το οποίο κατάφερε σε... κλοπή να συγκριθεί μόνο με εκείνο -το σημείωσα και χθες στο blog μου εδώ- του Κατσουράνη με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό (αυτά θέλουν πάλι και ουρλιάζουν). Κανείς ακόμη δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο η Ένωση στερήθηκε ένα πεντακάθαρο γκολ προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο (στο 6' για την ακρίβεια) στην αναμέτρηση της Τούμπας. Το σκάνδαλο της απόφασης γίνεται μεγαλύτερο όταν τελικά η μπάλα στήνεται για να εκτελέσει φάουλ ο ΠΑΟΚ, οφσάιντ δεν γινόταν, οπότε δόθηκε κάτι απλά για να δοθεί, σε φάση που αν προκύπτει φάουλ είναι ξεκάθαρα πάνω στον Γκατσίνοβιτς και υπέρ της ΑΕΚ.

Επίσης να σημειώσω ότι πρέπει όλοι να δείτε πού εκτελείται το στατικό που έδωσε ο ανεκδιήγητος Λευκορώσος για να καταλάβετε ότι ουσιαστικά έδωσε (ή έπαιξαν) οφσάιντ σαν παράβαση. Αίσχος... Σιγά μην έμενα σε αυτά ο Κουλμπάκοφ. Ήρθε και η μη αποβολή του Αουγκούστο για να τελειώσει την όποια αμφιβολία είχε κάποιος που έβλεπε το ματς σχετικά με το σκοπό του διαιτητή elite κατηγορίας παρακαλώ! Πρόκειται για δεύτερη κίτρινη μαρς στον άσο του ΠΑΟΚ, αφού πάει με αγκωνιά στο πρόσωπο του Άμραμπατ, μόλις στο 36' της συνάντησης και τα δεδομένα θα ήταν πολύ απλά και εύκολα για την ΑΕΚ: στο 0-1 από ημίχρονο (μίνιμουμ γιατί από το 6' στο 0-1 και με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει αναγκαστικά τις γραμμές του δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε μετά) και με παίκτη λιγότερο ταυτόχρονα!

Γενικά είναι ένα ακόμη ματς στο οποίο δεν αποβάλλεται ο Αουγκούστο και πρέπει να το κοιτάξουν αυτό οι διαιτητές. Δεν περιμένω τα ΜΜΕ όπου αφιέρωσαν δυο εβδομάδες για να γράφουν για τον Νταμπάνοβιτς αλλά του Κουλμπάκοφ ο... βιασμός ξεχάστηκε ήδη! Όταν θα 'ρθει στην Νέα Φιλαδέλφεια, οι παίκτες της ΑΕΚ, ο πάγκος και ο κόσμος να στοχοποιήσει και να βράζει με τον Αουγκούστο από το πρώτο δευτερόλεπτο και να σταλεί στα αποδυτήρια, να μη τη γλιτώσει και πάλι, πόσες φορές ποια θα γίνεται αυτό με δαύτον; Καταλαβαίνετε φυσικά τι εννοώ και αν σας φαίνεται γελοίο αυτό που γράφω, ίσως να 'χετε δίκιο, είναι και το εννοώ (αλλά το είδαμε να συμβαίνει με Αραούχο)!

Η ΑΕΚ των ντέρπι και το διπλό στον Βόλο!

Όλα αυτά τα αίσχη που είδαμε (και δεν έχουμε ξαναδεί φέτος) στο πρώτο 45λεπτο στην Τούμπα σε βάρος της ΑΕΚ έκαναν το ματς αυτό και το διπλό της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα εντελώς YOLΟ. Για όποιον δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό, είναι το γνωστό σε όλους You Only live Once και είναι το «μόνο που ζείτε μια φορά». Αυτό ισχύει 100% στην περίτπωσή μας, να σε πάνε τόσο κόντρα και όμως να κερδίσεις, αυτό το ζήσαμε μόνο μια φορά, δεν πρόκειται με τέτοια διαιτησία άλλη ομάδα όχι μόνο να κέρδιζε, κάποια δεν θα έβγαινε να παίξει καν στον αγωνιστικό χώρο! Η ΑΕΚ όμως του Αλμέιδα έκανε αυτό που κάποιοι κάποτε το έλεγαν με σκωπτικό ύφος: έφτιαξε ομάδα να κερδίζει και τέτοιες διαιτητικές βραδιές – σφαγές...

Μετά το εντελώς διπλό YOLO απαιτείται συνέχεια από την ομάδα (νίκη κοινώς σερί) και απόβαση από τον κόσμο στον Βόλο... Δυστυχώς φέτος μας έτυχε και τις δυο φορές που έπρεπε να πάμε να παίξουμε στην Μαγνησία να είναι μεσοβδόμαδα, απίστευτο, αλλά και τις δυο. Μάλιστα τη πρώτη πριν την αλλαγή του χρόνου, στις 28 Δεκεμβρίου και τώρα μία εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Ωστόσο για τα δύσκολα ήμασταν πάντα εμείς... Όπως τότε που όλοι προέβλεπαν ταβάνι να 'χει 5.000 κόσμο η ΑΕΚ στον Βόλο, ημέρα Τετάρτη και 28 Δεκεμβρίου αλλά βρήθηκαν στην Μαγνησία 10.000 Ενωσίτες, έτσι και τώρα θα γίνει απόβαση! Ειδικά μετά το διπλό -και με το τρόπο που ήρθε αυτό- στην Τούμπα.

Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο και τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οι δυο ομάδες έκαναν απίθανα δώρα στην ΑΕΚ και εκείνη τα εκμεταλλεύτηκε με αποτέλεσμα το μήνυμα τίτλου που έστειλε από την Θεσσαλονίκη, με νίκη κόντρα σε όλα (σ.σ.: εχρθική εμετική διαιτησία, εκτός έδρας, με πίεση και μη ξεχνάμε με προβλήματα 11άδας και στην προετοιμασία πριν την Τούμπα), να είναι εκκωφαντικό! Κάτι που πιστώνεται σε απόλυτο βαθμό όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, πρώτα και κύρια ο Ματίας Αλμέιδα και έπειτα οι ποδοσφαιριστές και όλοι οι γύρω από την ομάδα... Αλλά αν δεν έρθει το διπλό στον Βόλο μικρό έως κανένα όφελος από το διπλό στην Τούμπα!

Είναι ξεκάθαρο ότι η νίκη ήρθε στην Θεσσαλονίκη γιατί η ομάδα έχει πλέον αποκτήσει τον χαρακτήρα του νικητή, τη νοοτροπία αυτή, η οποία συνεχίζει να ...ποτίζει τώρα και να μπολιάζει φέτος σε μια ομάδα που ήταν... λούζερ πέρυσι! Γι' αυτό υπάρχει τεράστια υποχρέωση για νίκη στην Ένωση και την Τετάρτη. Στα ντέρμπι η ΑΕΚ έχει κυριαρχήσει σε όλα, μα σε όλα, είτε κέρδισε είτε έχασε. Έχει γράψει νίκες με όλους, χάρη στη τριάρα επί του Ολυμπιακού για το Κύπελλο, πήρε και διπλό πλέον σε ντέρμπι και αποδεικνύει ότι ανταποκρίνεται και σε αυτή την απαίτηση καλύτερα από τους υπόλοιπους και τους βασικούς ανταγωνιστές της (Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό). Από αυτούς η ΑΕΚ έχει κερδίσει περισσότερα μεγάλα ματς φέτος (ο Παναθηναϊκός έχει δυο νίκες σε ντέρμπι και ο Ολυμπιακός μόλις μία). Αυτό λέει πολλά για τα play-offs αρκεί να μην αλλάξει!

Υγ: Τεράστια η συμβολή και το 'χουμε αναδείξει (και θα συνεχίσουμε) πολλές φορές αυτή του Ματίας Αλμέιδα και εννοώ συγκεκριμένα στο ματς με τον ΠΑΟΚ στον πάγκο και το πώς το δούλεψε και στα αποδυτήρια στο ημίχρονο... Διότι πνευματικά και ψυχικά είδαμε μια πανίσχυρη ομάδα! Δεν είναι εύκολο να σου στερούν καθαρό γκολ με απόφαση βιασμό ποδοσφαιρικών κανονισμών, να μη δίνουν αποβολή αντιπάλου και να μπαίνεις να παίζεις φανερά δίχως να 'χουν στο κεφάλι τους ότι έχουν τη δικαιολογία της διαιτησίας! Είναι τεράστιο το κέρδος για όλη την ΑΕΚ αυτός ο άνθρωπος ανεξάρτητα με το τι θα πετύχει στο τέλος της σεζόν με αυτόν στον πάγκο της. Δεν βλέπω πως να μείνει εκτός τροπαίου φέτος βέβαια και προφανώς θα συνιστά αποτυχία αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι και να γίνει, in Matias we trust...

Υγ2: Στα πρόσωπα που πήγαν καλά (και ήταν πολλά) πρέπει να σταθούμε. Με πρώτους και καλύτερους όλων τους τρεις της άμυνας: Σιντιμπέ, Βίντα και Τζαβέλλα. Πολύ καλός ήταν και ο Χατζισαφί αλλά οι άλλοι τρεις δεν παίζουν μαζί συχνά. Κι όμως η συνοχή τους ήταν συγκλονιστική! Ο Βίντα έκανε ένα τάκλιν για... γκολ, κόψιμο για Όσκαρ και επιβεβαίωσε πως αποτελεί μαζί με τον Ίνγκανσον τους κορυφαίους στόπερ του πρωταθλήματος. Ο Τζαβέλλας αλάνθαστος και ας έκανε μια – δυο άτσαλες απομακρύνσεις, ποτέ δεν έδωσε μπάλα στον αντίπαλο όμως, ενώ έβγαζε πολύ σωστά την άμυνα και την μπάλα! Ο Σιντιμπέ απλά παντού... Όλη την πλευρά, κάθετες πέρασε εξαιρετικές, μία απ' αυτές έβγαλε τετ α τετ τον Πινέδα, ενώ συμμετέχει στο γκολ αφού με δική του κεφαλιά (στην λανθασμένη και κάκιστη απομάκρυνση Κοτάρσκι) τροφοδοτεί τον Αραούχο και ξεκινάει το γκολ της νίκης. Για Μάνταλο και Αραούχο δεν χρειάζεται να τα (ξανά)γράφουμε! Σούπερ πήγε και η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ο Άμραμπατ ήταν η μοναδική (σχετική όμως) παραφωνία της ενδεκάδας...

Υγ3: Οι γκέλες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, την ίδια αγωνιστική, από τους δυο αντιπάλους που καλείται να αντιμετωπίσει αμέσως η ΑΕΚ, είναι ότι καλύτερο όχι μόνο σε βαθμολογικό επίπεδο. Αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει να πάει η ομάδα διαβασμένη και έτοιμη για αυτούς τους δυο αντιπάλους και το πώς πρέπει να τους κερδίσει. Δεν θα είναι εύκολο αλλά μετά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα προκύπτει και χαλάρωση στους «κιτρινόμαυρους».

Υγ4: Το να υποστηρίζεις ότι υπάρχει φάουλ πάνω στον Αουγκούστο στο γκολ της ΑΕΚ, στο άλλο τρίτο του γηπέδου και ενώ άλλαξε κατοχές η μπάλα, είναι χειρότερο από το σκάνδαλο (όχι μη καταλογισμού κανονικού γκολ) να μην αποβληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν θα έπρεπε να είναι καν στο χορτάρι, άρα και η πιθανότητα να του γίνει φάουλ, τουλάχιστον λοιπόν (Ολιβέιρα – Ίνγκανσον) μη μιλάτε!