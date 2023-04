G-Betting:Επιλογές... επιβίωσης

Το πρωτάθλημα επιστρέφει με τις τέσσερις αναμετρήσεις των play-outs και η G-Betting πηγαίνει με το κίνητρο της ... επιβίωσης και της παραμονής!

Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει με το Λεβαδειακός-Ατρόμητος. Οι γηπεδούχοι καίγονται για τη νίκη αλλά κι ο Ατρόμητος δεν... χαρίζεται. Το απέδειξε και στην πρεμιέρα όπου νίκησε 2-0 τον Ιωνικό. Το να σκοράρουν κι οι δύο ομάδες το βρίσκουμε στη Novibet σε απόδοση 2.15.

Παναιτωλικός-Λαμία: Οι φιλοξενούμενοι είναι στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν. Στο bet builder της stoiximan πάμε με το under 2.5 γκολ, under 3.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και over 3.5 κάρτες σε απόδοση 4.3

ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ: Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη ώστε να μην μπουν σε μπελάδες και...άγχη. Ο 1 στη bwin είναι σε απόδοση 2.55 και θα πάμε μ' αυτήν την επιλογή, στηριζόμενοι στο κίνητρο της ομάδας του Θανάση Στάικου.

Ιωνικός-Αστέρας: Και το... μενού ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση στη Νίκαια. Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο τη νίκη και μόνο αυτή, απέναντι σ' έναν Αστέρα που περισσότερο χτίζει την ομάδα της επόμενης χρονιάς. Θα πάμε και εδώ με το κίνητρο και το σημείο του 1, το οποίο η Novibet το προσφέρει σε απόδοση 1.89.