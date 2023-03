Βρέθηκε ο διαιτητής του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο gazzetta να σχολιάσει τα θέματα της επικαιρότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όλοι ψάχνουν ποιος είναι ο elite διαιτητής που έκανε το…έγκλημα (!) να προθυμοποιηθεί να σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Εγώ ψάχνω ποιός διαιτητής θα σφυρίξει τελικά το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, αφού ο Άγγλος αρχιδιαιτητής μας, ο Στιβ Μπένετ, τον έχει βρει, όπως δήλωσε στη σύσκεψη με τις ομάδες των play - offs .

Και μπορεί ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να έφτασε στο σημείο να πάρει ο ίδιος τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ζητώντας του elite διαιτητές για τα υπόλοιπα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος, αντιληφθείς προφανώς ότι παραμονές των εκλογών θα τιναχτεί στον αέρα το ποδόσφαιρο μας, όμως ο κύριος Μπένετ έχει βρει τους διαιτητές για τα αμέσως επόμενα ντέρμπι, άρα τους άλλους, που θα στείλει ο πρόεδρος της UEFA θα τους χρησιμοποιήσουμε για τα…πιο επόμενα παιχνίδια, ξέρω γω μετά το Άγιο Πάσχα ρε παιδί μου.

Ανεπιβεβαίωτες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι ο διαιτητής είναι ο Σαντόκ Σέλμι! Διεθνής Τυνήσιος. Αυτός που σφύριξε μόλις πριν τρεις ημέρες το μεγάλο παιχνίδι για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα μεταξύ της Μαυριτανίας και του Κονγκό και απέβαλλε τον Μπακαμπού, τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού και πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δείτε τα δύο βιντεάκια που ανέβασε ο Αρτούρ Μαζουάκου της Εθνικής Κονγκό (παλιός παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Γουέστ Χαμ, δανεικός στην Μπεσίκτας):

Au delà du résultat : on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c’est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. pic.twitter.com/m0K1Tp1QAe