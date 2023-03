Ο Ασκόφσκι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βόρειας Μακεδονίας για τα ματς με Μάλτα και Νησιά Φερόε.

Στις κλήσεις της Βόρειας Μακεδονίας για τα επερχόμενα ματς με αντίπαλο τη Μάλτα, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης EURO 2024, και τα Νησιά Φερόε, φιλικό, συμπεριλήφθηκε ο μεσοεπιθετικός Ασκόφσκι της Λαμίας.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 27 του μηνός αντίστοιχα.

National Team Squad announcement.



• Debut callup for Zdravkovski



• No Spirovski, Serafimov, Doriev & Nikolov (due to injury & out of form.)



• 5 domestic league players included.



Matches against Malta & a friendly against Faroe Island in Skopje, late March.



Thoughts? pic.twitter.com/DjR65KmTCP