ΑΕΚ και Ιωνικός στις Top-3 ομάδες της Ευρώπης με τα περισσότερα φάουλ!

Σύμφωνα με την έκθεση του «CIES Football Observatory», ΑΕΚ και Ιωνικός βρίσκονται από κοινού στο Top-3 των ομάδων που κάνουν τα περισσότερα φάουλ ανάμεσα σε 38 λίγκες της Ευρώπης.

Διπλή παρουσία στο βάθρο των ομάδων με τα περισσότερα φάουλ στην Ευρώπη καταλαμβάνει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το CIES Football Observatory δημοσίευσε την έκθεσή του με την αναλυτική κατάταξη σε φάουλ υπέρ, φάουλ κατά και αναλογία υπέρ/κατά, βάζοντας στην εξίσωση 38 ευρωπαϊκές λίγκες α΄ κατηγορίας, ανάμεσά τους και τη Stoiximan Superleague. Και στη λίστα των συλλόγων που υποπίπτουν στα περισσότερα φάουλ ανά αγώνα, ΑΕΚ και Ιωνικός βρίσκονται στην πρώτη τριάδα!

Συγκεκριμένα, η Ένωση μετράει 17,6 φάουλ ανά ματς, προϊόν και του επιθετικού pressing που εφαρμόζει στο παιχνίδι του το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα. Από κοντά ακολουθούν οι Νικαιώτες με 17,22, ενώ το Νο1 της λίστας κατέχει ο Άρης Λεμεσού ως η μοναδική ομάδα από τα 38 πρωταθλήματα που ξεπερνά τα 18 φάουλ ανά ματς κατά μέσο όρο.

