Πιο εύκολα απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό σκορ, η Αταλάντα επικράτησε 2-1 της Κρεμονέζε εντός έδρας και επέστρεψε στις νίκες στη Serie A.

Με φόρα από την επιβλητική πρόκριση στο Κύπελλο Ιταλίας ενάντια στη Γιουβέντους, η Αταλάντα επέστρεψε στις νίκες και στο πρωτάθλημα, καθώς επιβλήθηκε εύκολα, 2-1, της Κρεμονέζε, εντός έδρας.

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί στο ξεκίνημα του αγώνα και πήραν το προβάδισμα στο 13ο λεπτό, όταν ο Κρστόβιτς άνοιξε το σκορ με ωραίο γύρισμα μέσα από την περιοχή. Στο 25', ήρθε και το 2-0, με τον Τζαπακόστα να πατάει περιοχή από τα δεξιά, να αδειάζει τον αντίπαλό του και να τελειώνει ιδανικά τη φάση με διαγώνιο σουτ.

Έχοντας ισχυρό προβάδισμα από νωρίς, η ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο δεν δυσκολεύτηκε να το διατηρήσει στο δεύτερο μέρος, έχοντας και μερικές καλές στιγμές για να ανεβάσει περαιτέρω τον δείκτη του σκορ. Εντέλει, αυτό δεν συνέβη, με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Θόρσμπι στις καθυστερήσεις. Με τη νίκη αυτή, οι Μπεργκαμάσκι εδραιώθηκαν στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, με τους ηττημένους από τη μεριά τους, να μένουν χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική και να είναι 16οι.