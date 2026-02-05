Μεγάλη πρόκριση για την Αταλάντα, που επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας της Γιουβέντους και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Στην τετράδα του Coppa Italia με περίπατο η Αταλάντα! Η Dea νίκησε με το εμφατικό 3-0 τη Γιουβέντους εντός έδρας και την πέταξε εκτός θεσμού, περιμένοντας στα ημιτελικά αντίπαλο από το ζευγάρι Μπολόνια-Λάτσιο.

Οι Μπιανκονέρι ήταν πιο απειλητικοί στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα είχαν δοκάρι με τον Κονσεϊσάο στο 21', ωστόσο οι Μπεργκαμάσκι ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Μετά από χέρι του Μπρέμερ μέσα στην περιοχή, οι γηπεδούχοι πήραν πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Σκαμάκα για να ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Βέκια Σινιόρα έψαξε την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος αλλά δεν είχε τύχη, δεχόμενη εντέλει και δεύτερο γκολ στο 77', με κοντινή προβολή του Σουλεμάνα μετά από παράλληλη μπαλιά του Μπελανόβα από τα δεξιά. Στο 85' δε, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, με τον Πάσαλιτς να διαμορφώνει το επιβλητικό, τελικό αποτέλεσμα με συρτό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή.