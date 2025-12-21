Η Τζένοα αντιστάθηκε, παίζοντας από την αρχή του ματς με δέκα, ωστόσο η Αταλάντα «χτύπησε» στο 90+4' και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη (0-1).

Πόσο πιο στραβά θα μπορούσε να ξεκινήσει το ματς απέναντι στην Αταλάντα για την Τζένοα, η οποία μόλις στο 3ο λεπτό είδε τον τερματοφύλακά της να την... κρεμάει. Κι όμως, παρά την αποβολή και το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι άντεξε μέχρι... το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε, ο Χίεν σκόραρε χαρίζοντας τη νίκη στους Μπεργκαμάσκι (0-1).

Ο Λεάλι βγήκε από την περιοχή του στην προσπάθειά του να προλάβει τον επιθετικό της Αταλάντα και τον γκρέμισε αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα. Οι ισορροπίες άλλαξαν, η Αταλάντα κυριάρχησε δίχως όμως να βρει τρόπο να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. Όλα έδειχναν ότι η Τζένοα θα έπαιρνε έναν υπερπολύτιμο βαθμό, ωστόσο στο 90+4' η κεφαλιά του Χίεν έδωσε τελικά το «τρίποντο» στην ομάδα του Παλαντίνο.

Έτσι, οι Γενοβέζοι παρέμειναν στους 14 βαθμούς, μόλις δύο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, οι Μπεργκαμάσκι έφτασαν τους 22 βαθμούς μειώνοντας την απόσταση που τους χωρίζει από τις ευρωπαϊκές θέσεις.