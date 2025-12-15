Μια ωραία - μπορεί και όχι - ατμόσφαιρα επικρατεί στη Φιορεντίνα, όσο η ομάδα βλέπει τον εφιάλτη του υποβιβασμού να αποκτά σάρκα και οστά.

Το χάος... καλά κρατεί στη Φλωρεντία και η οργή των οπαδών έχει «χτυπήσει» κόκκινο. Η Φιορεντίνα άλλωστε βρίσκεται στην τελευταία θέση της Serie A χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα από την αρχή της σεζόν και δεν δείχνει ικανή να σηκώσει κεφάλι.

Το τελευταίο χτύπημα ήρθε από τη 18η Βερόνα, που πήρε «διπλό» στο «Αρτέμιο Φράνκι» (2-1) και βύθισε σε περαιτέρω εσωστρέφεια τον σύλλογο. Οι αποδοκιμασίες του γηπέδου ήταν εντονότατες, το ίδιο και τα πανό που περιείχαν σαφή μηνύματα ανάγκης για ανασύνταξη μέχρι και... απειλές. Όλα αυτά φυσικά έφεραν εξελίξεις.

Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά media, οι παίκτες των Βιόλα δεν μπήκαν στο πούλμαν της ομάδας και φυγαδεύτηκαν με αστυνομική προστασία από το γήπεδο, υπό τον φόβο εξεγέρσεων και επεισοδίων. Πήγαν κατευθείαν στο προπονητικό κέντρο και θα μείνουν εκεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού η διοίκηση του club επέβαλε ritiro επ'αορίστου. Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες δεν θα βγαίνουν καν από το προπονητικό για να πάνε στα σπίτια τους, ενώ τους έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση στα media.

Οι Βιόλα προχωρούν στα πιο δραστικά δυνατά μέτρα, αφού η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η μπάλα δεν αποκλείεται να πάρει και τον Πάολο Βανόλι που πριν λίγο καιρό αντικατέστησε τον Στέφανο Πιόλι. Ακόμα πάντως δεν έχει μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα σε νίκη (3 ήττες, 2 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα) και φαίνεται πως... έχει ανάψει το φυτίλι του. Την Πέμπτη (18/12), η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει τη Λωζάνη στο Conference League, στη League Phase του οποίου βρίσκεται στην 11η θέση.