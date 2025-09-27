Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε τον δρόμο, ο Εσπόζιτο το... κλείδωσε και η Ίντερ πήρε δύσκολο «διπλό» στην έδρα της Κάλιαρι (2-0).

Δεν... εντυπωσίασε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε η Ίντερ, που αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει για αποτελέσματα, για νίκες-βάλσαμο στην πληγωμένη ψυχολογία της. Οι Νερατζούρι «απέδρασαν» με ζόρια από τη Σαρδηνία και την έδρα της Κάλιαρι (2-0) και βλέποντας τον Λαουτάρο Μαρτίνες να κάνει τη διαφορά πήραν το δεύτερο διαδοχικό τους τρίποντο μετά από δύο σερί ήττες. Έτσι, ανέβηκαν στην 5η θέση της Serie A, στο -3 από την πρωτοπόρο Νάπολι με ματς περισσότερο.

Ο Capitano «μίλησε» από νωρίς και απέβαλε το πολύ άγχος από τους ώμους της ομάδας του. Μόλις στο 9ο λεπτό έπιασε εξαιρετική κεφαλιά από τη σέντρα του Μπαστόνι και άνοιξε το σκορ. Ταυτόχρονα δε, ο Λαουτάρο έφτασε τα 117 γκολ με την Ίντερ και έγινε ο πέμπτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της στο πρωτάθλημα.

Η Κάλιαρι πίεσε, έβαλε δύσκολα στους Νερατζούρι και είχε και δοκάρι με τον Φολορούνσο, όμως δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει και τιμωρήθηκε. Στο 82' ο Εσπόζιτο βρήκε δίχτυα και κλείδωσε το τρίποντο των Νερατζούρι.