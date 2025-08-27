Στη Μόντσα θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Αγκουστίν Αλβάρες όπως έγινε γνωστό, παρά τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή που τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό.

Και με βούλα παίκτης τη Μόντσα είναι ο Αγκουστίν Αλβάρες. Παρά τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή που συνέδεσαν την περίπτωση του Ουρουγουανού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό, λίγες ώρες αργότερα νέα σενάρια διέψευσαν τη σχετική φημολογία.

Πλέον είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μόντσα με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και θα αγωνίζεται στη serie B όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

Να θυμίσουμε πως ο 24χρονος που ακούστηκε για το τριφύλλι έπαιξε 23 παιχνίδια με τη Σασουόλο, ενώ πήγε και δύο φορές δανεικός σε Σαμπντόρια και Έλτσε. Την περσινή σεζόν την πέρασε στην ισπανική ομάδα, η οποία βρισκόταν στη La Liga 2. Εκεί είχε 40 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε εννέα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ σε περισσότερα από 2.500 λεπτά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αγκουστίν Αλβάρες είναι πλέον… «Μπιανκορόσο. Ο Αγκουστίν Αλβάρες είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Μόντσα.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός έρχεται από τη Σασουόλο με δανεισμό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, με δικαίωμα για οριστική αγορά.

Γεννημένος στο Σαν Μπαουτίστα στις 19 Μαΐου 2001, αναδείχθηκε στην Πενιαρόλ, όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Με την ομάδα του Μοντεβιδέο στέφθηκε πρωταθλητής Ουρουγουάης το 2021, χρονιά κατά την οποία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Copa Sudamericana με 10 γκολ, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 κατέκτησε και το Σούπερ Καπ της χώρας.

Έχοντας συνολικά 91 συμμετοχές και 34 γκολ με την Πενιαρόλ, το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τη Σασουόλο.

Με τη φανέλα της ομάδας της Έμιλια-Ρομάνια έκανε αμέσως ντεμπούτο στη Serie A, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και 1 γκολ στην πρώτη του σεζόν στην Ιταλία.

Τον Ιανουάριο του 2024 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σαμπντόρια, όπου αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια στη Serie B.

Μετά από δύο χρόνια στην Ιταλία, το καλοκαίρι του 2024 μεταφέρθηκε με δανεισμό στην Ελτσε της Ισπανίας, όπου συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο της ομάδας στη La Liga, με 37 συμμετοχές και 8 γκολ στο πρωτάθλημα.

Μια εξαιρετική σεζόν, που του χάρισε την επιστροφή στην εθνική ομάδα του Ουρουγουάης, με συνολικά 5 συμμετοχές και 1 γκολ.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην Ισπανία, ο Álvarez επιστρέφει στην Ιταλία για μια νέα φιλόδοξη πρόκληση με τη φανέλα της Μόντσα.

Καλώς ήρθες, Αγκουστιν!»