Αντόνιο Κόντε έλυσαν τις διαφορές τους και συνεχίζουν μαζί και την επόμενη σεζόν, με τον Ιταλό τεχνικό να δίνει τα χέρια με τον πρόεδρο, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, για την παραμονή του!

Τέλος στο θρίλερ στον ιταλικό Νότο! Μπορεί για μερικό διάστημα το διαζύγιο να φάνταζε το πιο πιθανό σενάριο, ωστόσο Αντόνιο Κόντε και Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις φρόντισαν μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας να κάνουν την ανατροπή.

Τις τελευταίες μέρες οι επαφές μεταξύ προπονητή και προέδρου της Νάπολι είχαν αναζωπυρωθεί με στόχο την παραμονή του Ιταλού στον πάγκο και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πλέον οριστική συμφωνία για την συνέχεια της συνεργασίας τους.

Πέρα από την μεταγραφική ενίσχυση, ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι υποσχέθηκε στον Κόντε αύξηση των ετήσιων αποδοχών του διατηρημένη τη δομή του νέου συμβολαίου.

Στο μεταγραφικό μέτωπο τα επόμενα βήματα παραμένουν υπερφιλόδοξα με μεγάλους στόχους όπως οι Ντε Μπρόινε και Ντέιβιντ, στο πρώτο βήμα ενός μακρόπνοου πλάνου με τον Κόντε στο τιμόνι.

Κάπως έτσι κάθε αμφιβολία ξεδιαλύθηκε από το μυαλό του Ιταλού, ο οποίος είπε το πολυπόθητο «ναι» στη Νάπολι και θα συνεχίσει στον πάγκο των πρωταθλητών Ιταλίας!

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte stays at Napoli! It was never over… and he will continue.



Agreement reached with president De Laurentiis to increase his salary and mantain same contract structure.



Ambitious plan on transfer market and for long term vision. Conte stays. 🤝🏻 pic.twitter.com/ZFxUThOAbd