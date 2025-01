Ο Φάμπρεγας μπούσταρε τους παίκτες του με ηγετική ομιλία: «Σηκώστε το κεφάλι, για τέτοιες στιγμές έγινα προπονητής!» (vid)

Ο Σεσκ Φάμπρεγας παρέδωσε μαθήματα προπονητικής με το δικό του τρόπο, προσπαθώντας να υψώσει το ηθικό των παικτών του στην Κόμο μετά την ήττα από την Αταλάντα.

Η Κόμο στην πρώτη της σεζόν στη Serie A έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα βάλει με «τέρατα» και να κοιτάξει στα μάτια και τις πιο δύσκολες ομάδες του Καμπιονάτο. Στη, 22η αγωνιστική μπορεί να ηττήθηκε από την Αταλάντα, στάθηκε όμως στο ύψος των περιστάσεων και δεν έκανε το έργο των Μπεργκαμάσκι καθόλου εύκολο.

Οι παίκτες του Σεσκ Φάμπρεγας άνοιξαν το σκορ στο 30', έφθασαν όμως να χάνουν με 1-2 ύστερα από ανατροπή των φιλοξενούμενων στο 2ο ημίχρονο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η απογοήτευση των «νεοφώτιστων» ήταν εμφανής, όμως ο προπονητής τους φρόντισε να υψώσει το ηθικό τους με μία ηγετική ομιλία.

«Για στιγμές σαν αυτές έγινα προπονητής. Κυριαρχήσαμε, είμαι υπερήφανος για εσάς. Κρατήστε αυτή τη "δίψα" μέχρι το φινάλε, γιατί όλο αυτό που βιώνουμε είναι μόνο η αρχή. Σηκώστε το κεφάλι!», είπε ο Φάμπρεγας στους παίκτες του ενώπιον των φιλάθλων, σε ένα λόγο που ξεχείλιζε πάθος και σιγουριά ότι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά περισσότερα εάν δεν χάσει την πίστη της.

🔵📢 After Como's loss to Atalanta, Cesc Fabregas went out onto the pitch and gave a motivational speech to his players...



"Keep going like this, because this is just the beginning!" 👏 pic.twitter.com/3c1DDK4m8f