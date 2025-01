Μία «ανάσα» βρίσκεται πλέον ο Κάιλ Γουόκερ από τη Μίλαν, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Ροσονέρι έφτασαν σε συμφωνία με τους Citizens για τον δανεισμό του Άγγλου.

Όπως ήταν ήδη γνωστό, η Μίλαν κινούσε τις διαδικασίες για να αποκτήσει τον Κάιλ Γουόκερ από την Μάντσεστερ Σίτι και να ενισχυθεί στα μετόπισθεν. Ο 34χρονος Άγγλος είχε έρθει σε συμφωνία με τους Ροσονέρι και απέμενε μόνο να τα βρουν οι δύο σύλλογοι μεταξύ τους.

Κάτι που έγινε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν τελικά στο deal. Ο Γουόκερ θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν στη Μίλαν ως δανεικός, ενώ εάν οι Ροσονέρι αποφασίσουν να τον κάνουν δικό τους μετά τη λήξη του δανεισμού του, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027!

Η οψιόν αγοράς πάντως δεν είναι υποχρεωτική, ενώ ο μισθός του τα καλυφθεί από τη Μίλαν.

