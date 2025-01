Ο Φίλιπ Μπίλινγκ θα συνεχίσει τη σεζόν με τη φανέλα της Νάπολι, αφού οι Παρτενοπέι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Δανού μέσου από την Μπόρνμουθ.

Η πρωτοπόρος της Serie A Νάπολι ανακοίνωσε επίσημα τον δανεισμό του Φίλιπ Μπίλινγκ από την Μπόρνμουθ, με τον Αντόνιο Κόντε να προσθέτει ακόμη έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή των Παρτενοπέι.

Ο 28χρονος Δανός μέσος αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπόρνμουθ από το καλοκαίρι του 2019, ενώ τη φετινή σεζόν μετράει μόλις δέκα συμμετοχές με τα Κεράσια καθώς ο χρόνος που έπαιρνε στην ομάδα του είχε μειωθεί σημαντικά.

Στο συμβόλαιο του Μπίλινγκ υπάρχει οψιόν αγοράς 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του.

