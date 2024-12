Ο έγκριτος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε τον όρο που κλήθηκε να υπογράψει ο Φονσέκα στη Μίλαν, ο οποίος αποδεικνύει ότι η διοίκηση των Ροσονέρι δεν είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο του.

Μίλαν και Πάουλο Φονσέκα θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, καθώς οι Ροσονέρι απέλυσαν τον Πορτογάλο τεχνικό ύστερα από έξι μήνες συνεργασίας. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε μία πολύ προβληματική σεζόν, με τα εσωτερικά ζητήματα να έχουν αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι.

Μετά την αποχώρηση του Στέφανο Πιόλι το περασμένο καλοκαίρι, οι ιθύνοντες αναζητούσαν το άτομο που θα βοηθούσε τη Μίλαν να αλλάξει σελίδα, όμως κρατούσαν... μικρό καλάθι ακόμα κι όταν βρήκαν τον διάδοχο του Ιταλού.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβόλαιο που υπέγραψε ο τότε εκλεκτός των Μιλανέζων, Πάουλο Φονσέκα, που αποδεικνύουν ότι ο Τζέρι Καρντινάλε και οι συνεργάτες του δεν είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πορτογάλο τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους όρους με τους οποίους ο 51χρονος κλήθηκε να συμφωνήσει ήταν το ότι σε περίπτωση που η θητεία του διαρκέσει μέχρι έξι μήνες, θα πληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Το συμβόλαιο του μπορεί να είχε τριετή διάρκεια όμως ο η Μίλαν τελικά θα τον πληρώσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

