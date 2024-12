Η Μίλαν νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είδε δύο ποδοσφαιριστές της να αποχωρούν λόγω τραυματισμών μέσα σε δύο λεπτά, τους οποίους θα στερηθεί το επόμενο διάστημα.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της πήρε η Μίλαν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 6η αγωνιστική του Champions League (11/12, 2-1), ωστόσο αποδείχθηκε... πύρρειος, με τη λίστα των απουσιών της να μεγαλώνει.

Μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, ο Πάουλο Φονσέκα είδε δύο παίκτες του να περνούν εκτός με αναγκαστική αλλαγή, όταν το παιχνίδι βρισκόταν ακόμη στο 0-0. Ο λόγος για τους Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ και Άλβαρο Μοράτα, οι οποίοι το πρωί της Πέμπτης (12/12) έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως φαίνεται, ο Μοράτα θα λείψει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες με πρόβλημα στον προσαγωγό, ενώ ο Άγγλος μέσος θα χρειαστεί να περιμένει το νέο έτος για να αγωνιστεί ξανά, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό.

