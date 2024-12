Η Φιορεντίνα πήρε ακόμα ένα τρίποντο στη Serie A, το 8ο συνεχόμενο, επικρατώντας 1-0 της Κάλιαρι (8/12) στο «Αρτέμιο Φράνκι» με μοναδικό σκόρερ τον Κατάλντι που αφιέρωσε το γκολ της νίκης στον Εντοάρντο Μποβέ.

Την 8η διαδοχική της νίκη στη Serie A κατέγραψε η Φιορεντίνα, που υποδέχθηκε την Κάλιαρι στο «Αρτέμιο Φράνκι» για τη 15η αγωνιστική του Καμπιονάτο (8/12). Οι παίκτες του Ραφαέλε Παλαντίνο συνήλθαν από τη σοκαριστική κατάρρευση του Μποβέ στο αναβληθέν μας με την Ίντερ και επικράτησαν 1-0 αφιερώνοντας την προσπάθειά τους στον 22χρονο μέσο.

Οι Βιόλα άγγιξαν το 1-0 στο 8ο λεπτό, όταν ο Ντόντο βρήκε χώρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή και δοκίμασε ένα σουτ, με την μπάλα να περνάει για λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Άλεν Σέρι.

Η Κάλιαρι απάντησε αμέσως με τον Πικόλι να βγαίνει σε τετ-α-τετ με τον Ντε Χέα και τον Ισπανό να επεμβαίνει σωτήρια κρατώντας την εστία του ανέπαφη, στο 12'.

Με τη συμπλήρωση του 24ου λεπτού, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ και πήραν κεφάλι στο σκορ, όταν ο Κατάλντι ευστόχησε για το 1-0. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία των αμυντικών του Νταβίντε Νικόλα και εξαπέλυσε ένα σουτ από το όριο της περιοχής που κατέληξε στο βάθος της εστίας του Αλβανού γκολκίπερ.

Ο 30χρονος χαφ αφιέρωσε το γκολ του στον Εντοάρντο Μποβέ που ακόμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Πλησίασε την κάμερα και είπε στα ιταλικά «στο είχα πει» δείχνοντας παράλληλα τον αριθμό «4».

Η Φιορεντίνα είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και δεν απειλήθηκε από την πολύ υποτονική στο δεύτερο ημίχρονο Κάλιαρι, που σπατάλησε ακόμα έναν βαθμό και εξακολουθεί να βρίσκεται στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Φιορεντίνα προσπέρασε τη Λάτσιο, βρέθηκε 4η με 31 βαθμούς και απέχει μόλις τρεις από την πρωτοπόρο Νάπολι.

Με την8η σερί νίκη τους, οι Βιόλα ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ που είχαν πετύχει το 1960, όπου είχαν μείνει αήττητοι στο πρωτάθλημα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

