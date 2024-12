Σύμφωνα με την La Repubblica, ο Εντοάρντο Μποβέ θα υποβληθεί σε νέο κύκλο εξετάσεων και θα του τοποθετηθεί εσωτερικός απινιδωτής, κάτι το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης στα ιταλικά γήπεδα.

Ο Εντοάρντο Μποβέ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά τη σοκαριστική του κατάρρευση, ωστόσο οι προσπάθειες των γιατρών για να εντοπιστεί η αιτία του συμβάντος συνεχίζονται. Ο 22χρονος θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων καθώς φαίνεται να υπάρχει ένα σημάδι στην καρδιά του, το οποίο μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο του να φορέσει εσωτερικό απινιδωτή, ο οποίος θα ελέγχει τους παλμούς της καρδιάς του. Οι αυστηροί κανονισμοί όμως που ισχύουν στη Serie A ίσως προκαλέσουν προβλήματα στο θέμα της επιστροφής του στα γήπεδα. Αυτοί προβλέπουν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ο παίκτης θα πρέπει να μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την τοποθέτηση της συσκευής, ενώ στα ματς που θα διεξάγονται στην χώρα δεν θα μπορεί να αγωνιστεί διότι ο κίνδυνος του να σπάσει είναι αυξημένος λόγω της επαφής με τους αντιπάλους.

🚑 #Bove: ipotesi defibrillatore sottocutaneo, c'è già l'ok del calciatore. In caso di intervento non potrebbe più giocare in Italia 👤



[@repubblica]



➡️ https://t.co/n2Omn4VOM5#ASRoma pic.twitter.com/YmhWdBZXFD