Η Μίλαν σε συνεργασία με την Puma λάνσαρε τη νέα ρετρό φανέλα της με αφορμή τον εορτασμό για τα 125α γενέθλιά της, με μόλις 1899 κομμάτια να διατίθενται για το κοινό της.

H Μίλαν συμπληρώνει 125 χρόνια από την ίδρυσή της και τα γιορτάζει με την κυκλοφορία μίας επαιτειακής φανέλας με ρετρό στοιχεία, που παραπέμπουν σε εκείνη που είχαν πρωτοφορέσει οι Ροσονέρι. Σε συνεργασία με την Puma δημιούργησαν μία εμφάνιση περιορισμένης έκδοσης, καθώς μόλις 1899 κομμάτια θα διατεθούν στο κοινό τους, αριθμός που παραπέμπει στην χρονολογία της δημιουργίας του ιστορικού ιταλικού συλλόγου.

Κάθε κομμάτι θα έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και αποκλειστική συσκευασία, κάτι που την καθιστά ιδανική για τους συλλέκτες. Η σχεδίαση του kit βασίστηκε σε στοιχεία που επέλεξαν οι φίλαθλοι της Μίλαν, τα οποία συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Τρεις είναι οι βασικές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν σε αυτή τη φανέλα: οι φαρδιές μαύρες ρίγες, που αποτελούν σύμβολο των μεγάλων διεθνών επιτυχιών των Ροσονέρι, το πρώτο επίσημο έμβλημά τους, αλλά και ο χαρακτηριστικός Διάβολος που είναι τυπωμένος στο εσωτερικό μέρος της.

Στην καμπάνια των Μιλανέζων για την προώθηση της νέας ρετρό φανέλας πρωταγωνιστούν οι Λεάο, Ερναντές, Πούλισικ και Μενιάν, αλλά και ο Ιταλός θρύλος, Φράνκο Μπαρέζι. Θα κάνει το... ντεμπούτο της με την ομάδα γυναικών στις 8 Δεκεμβρίου, στον αγώνα με την Ίντερ. Οι παίκτες του Φονσέκα θα τη φορέσουν στις 15 Δεκεμβρίου, στην αναμέτρηση απέναντι στην Τζένοα στο Σαν Σίρο.

