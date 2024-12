Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο Ντοναρούμα ενδιαφέρει την Ίντερ, με τους Νερατζούρι να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη σχέση του Ιταλού γκολκίπερ με την Παρί Σεν Ζερμέν, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή.

Το μέλλον του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μακριά από το Παρίσι, καθώς είναι δυσαρεστημένος στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του. Ο Ιταλός τερματοφύλακας νιώθει ότι αδικείται από τον Λουίς Ενρίκε και δεν αποκλείεται να αναζητήσει μία νέα ομάδα, στην οποία θα φοράει γάντια βασικού.

Μετά τις αποκαλύψεις της Equipe ότι ο 25χρονος σκέφεται να αποχωρήσει από την PSG, ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι υπάρχει ήδη μία ομάδα από την πατρίδα του που θεωρεί ότι ο ίδιος τής ταιριάζει και δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος. Πρόκειται για την Ίντερ, που όπως λέει η Gazzetta dello Sport τον παρακολουθεί στενά.

Το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους λήγει το καλοκαίρι του 2026, όπως και αυτό του Γιάν Ζόμερ ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει συζητήσεις για το ενδεχόμενο της ανανέωσής του δεύτερου. Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση η μεταγραφή του διεθνούς τερματοφύλακα και θα εξαρτήθεί σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που θα ζητήσει και ο ίδιος για να υπογράψει. Ο Ντοναρούμα έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στη Serie A, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μίλαν. Φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας των Ροσονέρι από το 2015 μέχρι και το 2021, όταν μετακόμισε στην γαλλική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, ο 25χρονος συνδέεται με ομάδες της Premier League, όπως είναι η Μάντσεστερ Σίτι.

🚨 #Inter is monitoring the situation of Gianluigi Donnarumma, whose PSG contract expires in 2026- the same time as Yann Sommer’s. 👀🇮🇹



[via @Gazzetta_it] pic.twitter.com/o7QFiFAcqd