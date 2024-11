Ο πρόεδρος της Ίντερ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του Λαουτάρο Μαρτίνες από τη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο FIFA The Best.

Ο πρόεδρος της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία του Λαουτάρο Μαρτίνες από τη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο FIFA The Best, τονίζοντας ότι ο Αργεντινός στράικερ άξιζε περισσότερη αναγνώριση μετά από την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε.

Ο «El toro» είχε μια εξαιρετική αγωνιστική περίοδο (2023/24), όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ίντερ και της Αργεντινής. Με 27 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, οδήγησε τους Νερατζούρι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Serie A, ενώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην Εθνική του ομάδα. Στο Copa America, μάλιστα, σημείωσε το νικητήριο γκολ στον τελικό κόντρα στην Κολομβία, χαρίζοντας τον τίτλο στην Αργεντινή.

Ο Μαρότα αρχικά ανέφερε: «Είναι πραγματικά ακατανόητο και απογοητευτικό να μένει εκτός ένας παίκτης που είχε τόσο μεγάλη συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας του και της χώρας του. Ο Λαουτάρο απέδειξε την αξία του, τόσο με τα στατιστικά του όσο και με τον αντίκτυπό του σε κρίσιμα παιχνίδια. Αυτή η έλλειψη αναγνώρισης δεν ανταποκρίνεται στη σπουδαιότητα ενός τέτοιου αθλητή».

Ακόμη πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ιταλίας χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «σημάδι αδικίας» τονίζοντας πως παίκτες σαν τον Λαουτάρο, που ξεχωρίζουν σε κορυφαίο επίπεδο, αξίζουν την αναγνώριση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας: «Αυτός ο αποκλεισμός φαίνεται να αγνοεί όχι μόνο τους αριθμούς και τις επιτυχίες που είχε, αλλά και τον αντίκτυπο σε καθοριστικούς αγώνες. Αυτό είναι ένα κακό σημάδι, οι παίκτες που ξεχωρίζουν έτσι πρέπει να επιβραβεύονται»

🇦🇷 Inter president Marotta on Lautaro not included into final 11 nominees for FIFA The Best Award: “It’s surprising and disappointing that he wasn’t considered among the candidates after an exceptional season”.



“Lautaro deserves more respect and greater recognition”.



“This… pic.twitter.com/CrOTSUMLlH