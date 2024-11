Η Μπολόνια βρίσκεται σε «πόλεμο» με χάκερ που απέκτησαν πρόσβαση σε περισσότερα από 200 gb δεδομένων της και απειλούν να... βγάλουν στη φόρα τα συμβόλαια των παικτών αλλά και τις οικονομικές συμφωνίες της.

Στις 19 Νοεμβρίου, ομάδα χάκερ κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα προστασίας της Μπολόνια, κλέβοντας απόρρητα έγγραφα, συμβόλαια με εμπορικές εταιρείες, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παικτών κι έναν τεράστιο όγκο υλικού που αφορά την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου. Οι χάκερ απαιτούν πλέον ένα σημαντικό ποσό ως λύτρα από τον σύλλογο, ο οποίος έχει ενημερώσει τις αρχές για την επίθεση που δέχθηκε και προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει τη νομική μάχη μέχρι να δικαιωθεί.

Σύμφωνα με το Calciomercato, οι χάκερς έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε πάνω από 200 gb δεδομένων των Ροσομπλού και απειλούν να δημοσιεύσουν όλα τα κλεμμένα δεδομένα, κάτι που θα αποτελούσε παραβίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μια τέτοια παραβίαση θα μπορούσε να επιφέρει πρόστιμο στην ομάδα που μπορεί να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ή 2% του τζίρου της.

Οι χάκερ για να δείξουν ότι δεν αστειεύονται έχουν ήδη δημοσιεύσει ορισμένες πληροφορίες από αυτές που έχουν πέσει στην κατοχή τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια σαρωμένη εικόνα του διαβατηρίου του Βιντσέντζο Ιταλιάνο, λεπτομέρειες του διετούς συμβολαίου που υπέγραψε ο Ιταλός το περασμένο καλοκαίρι μαζί με τις απολαβές του, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του προπονητή!

🚨🚨Cyberattack Alert ‼️



🇮🇹Italy - Bologna FC ⚽️



RansomHub ransomware group claims to have breached Bologna FC.

Allegedly, 200 GB of data were exfiltrated, including:



- Sponsorship contracts and documents revealing sponsor details and conditions.

- Financial data spanning the… pic.twitter.com/gRlQBZNJQ5