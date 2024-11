Ανοίγει ο φάκελος της απαγωγής Πογκμπά: Γι' αυτά κατηγορεί τους παιδικούς του φίλους

Πέντε παιδικοί φίλοι του Πολ Πογκμπά και ο αδελφός του θα καθίσουν στο εδώλιο για την υπόθεση της απαγωγής του, με την «Equipe» να αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους εκείνοι φέρονται να «έφαγαν» χρήματα από τον 31χρονο.

Η υπόθεση που αφορά την απαγωγή του Πολ Πογκμπά, «ανοίγει» στο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού και ήδη απασχολεί έντονα τον κόσμο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Έξι άτομα, ανάμεσά τους ο αδελφός του Ματίας και πέντε παιδικοί του φίλοι, κατηγορούνται για απόπειρα εκβιασμού, απαγωγή και σχηματισμό εγκληματικής οργάνωσης, με αίτημα την καταβολή 13 εκατομμυρίων ευρώ από τον 31χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή. Η ιστορία αυτή μοιάζει βγαλμένη από γκανγκστερική ταινία κι έφερε στο φως τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν επαγγελματίες αθλητές στις οικογενειακές και φιλικές τους σχέσεις όταν μπαίνει στη μέση ο παράγοντας του χρήματος.

Ο Ματίας Πογκμπά το 2022 δημοσιοποίησε στα social media βίντεο με καταγγελίες σε βάρος του αδελφού του όμως τον τελευταίο λόγο είχε ο ίδιος ο Γάλλος επιθετικός που υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης απο εκείνον, αλλά και από δύο κουκουλοφόρους άνδρες, που του ζήτησαν 13 εκατομμύρια ευρώ για «υπηρεσίες» που του είχαν προσφέρει στο παρελθόν. Παρότι ο Πογκμπά κατέβαλε αρχικά 100.000 ευρώ, οι απαιτήσεις τους συνεχίστηκαν.

Η «Equipe», λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη, έφερε στο φως όλες τις απαιτήσεις που είχαν οι άλλοτε παιδικοί φίλοι του Πολ Πογκμπά από τον ίδιο και για τις οποίες προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Το 2019, ο 31χρονος δάνεισε σε τρεις από αυτούς 150 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να ανοίξουν μία επιχείρηση με fast food. Δύο χρόνια αργότερα, το 2021, ζήτησαν και πάλι τη βοήθειά του όταν θέλησαν να κάνουν επένδυση στον χώρο του real estate. Είχαν ζητήσει από τον Πογκμπά ένα ποσό αρκετών εκατομμυρίων γι'αυτόν τον σκοπό, ωστόσο ο ίδιος έδωσε... μόλις 300 χιλιάδες στον καθένα, κάτι που δεν τους άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρώην παίκτης της Γιουβέντους κατέθεσε ότι τους είχε δώσει περίπου 20 χιλιάδες σε μετρητά.

Τέλος, ο ίδιος κατήγγειλε ότι ένας εξ αυτών του είχε υπεξαιρέσει ένα μεγάλο αριθμό χρημάτων, κοντά στις 200 χιλιάδες, χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ άλλος δεν επέστρεψε ποτέ τα λεφτά που είχε δανειστεί. Ο τελευταίος μάλιστα εμφανίστηκε ως ιδιαίτερα... χειριστικός, καθώς έκανε ψυχολογικό πόλεμο στον Γάλλο επιθετικό με την πρόφαση ότι δεν τιμά τη φιλιά τους.

