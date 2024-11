Ντε Λαουρέντις, Κόντε και Ντι Λορέντσο επισκέφθηκαν το άτυπο μνημείο του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολι και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του Αργεντινού θρύλου που σαν σήμερα (25/11) «έφυγε» από τη ζωή.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα λατρεύτηκε όσο κανένας άλλος στη Νάπολι. Η πόλη του ιταλικού Νότου ζούσε και ανέπνεε για τον Αργεντινό θρύλο, το στίγμα του οποίου έχει μείνει ανεξίτηλο εκεί.

Ο «Πίμπε Ντ'Όρο» έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα (25/11) και τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του η ομάδα με την οποία συνδέθηκε άρρηκτα αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του με το δικό της τρόπο.

Η Νάπολι απέτισε φόρο τιμής στον Μαραντόνα στέλνοντας εκπροσώπους της να αφήσουν λουλούδια σε δύο τεράστιες τοιχογραφίες του που κοσμούν τους δρόμους της πόλης. Οι Ντε Λαουρέντις, Κόντε και Ντι Λορέντσο επισκέφθηκαν το Quartieri Spagnoli και άφησαν δύο ανθοδέσμες στο μνημείο που έχει φτιαχτεί από τους φιλάθλους των Παρτενοπέι.

💙🇦🇷 Conte, De Laurentiis, and Di Lorenzo visit the Maradona mural in Naples to honor the anniversary of his passing 🙏 pic.twitter.com/XgBOOBOPNd