Ο Πατρίκ Βιεϊρά θα είναι ο νέος προπονητής της Τζένοα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, που πριν λίγες ώρες είχε κάνει γνωστό ότι θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο.

Εποχή Βιεϊρά στην Τζένοα, με τον 41χρονο Γάλλο να διαδέχεται τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο που είδε την πόρτα της εξόδου. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της ομάδας φέτος, που την έχουν φτάσει σο όριο της ζώνης του υποβιβασμού, δεν άφηναν περιθώριο στη διοίκηση που αποφάσισε να κάνει ριζικές αλλαγές.

Ο Τζιλαρντίνο ήταν πίσω από την άνοδο του συλλόγου στην Α' κατηγορία πριν δύο χρόνια, κατάφερε να τη διατηρήσει στη Serie A και πέρυσι, όμως ο κύκλος του εκεί φάνηκε να έχει πλέον κλείσει.

Οι Ιταλοί ποντάρουν στον Πατρίκ Βιεϊρά και στην προπονητική του εμπειρία, όμως θα αναλάβει ένα δύσκολο έργο, καθώς η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο ίδιος έχει στο βιογραφικό του μεταξύ άλλων τις Κρίσταλ Πάλας, Νις και Στράσμπουργκ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επί σειρά χρόνων στο Καμπιονάτο με τη φανέλα των Μίλαν, Γιουβέντους και Ίντερ.

Ο 41χρονος Γάλλος ετοιμάζεται και για το δεύτερο reunion με τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Νερατζούρι, Μάριο Μπαλοτέλι, που προσφάτως επέστρεψε στην Ιταλία για τη Τζένοα. Είχαν αγωνιστεί μαζί σε 44 ματς όσο μοιράζονταν τα αποδυτήρια των Μιλανέζων και στη συνέχεια συνεργάστηκαν και ως παίκτης-προπονητής στη Νις.

Aναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία ανάμεσά τους, καθώς δεν διατηρούσαν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, με τον Βιεϊρά να έχει αναφέρει το 2018: «Θέλω να τον χτυπήσω στον τοίχο ή να τον αφήσω να κρέμεται από τον γιακά του, αλλά δεν είμαι πια συμπαίκτης του».

🔴🔵🇫🇷 Official: Patrick Vieira, new Genoa manager on contract valid until 2026. pic.twitter.com/PL4SJZ7BtV