Η απίστευτη ζωή του Οριγκί στην Ιταλία: Κάνει... διακοπές και λαμβάνει 4 εκατ. ετησίως από τη Μίλαν!

Η «Gazzetta dello Sport» έλυσε το μυστήριο με τον Ντιβόκ Οριγκί και αποκάλυψε πού βρίσκεται ο παίκτης της Μίλαν, ο οποίος έχει το ελεύθερο να διαμένει σε όποια πόλη της Ιταλίας επιθυμεί, λαμβάνοντας ετησίως το ποσό των 4 εκατ. Ευρώ!

Η σχέση ανάμεσα στον Ντιβόκ Οριγκί και τη Μίλαν, είναι μία σχέση αγάπης-μίσους, με τον παίκτη να μην υπολογίζεται από τους Ροσονέρι μεν, αλλά να μην αποδεσμεύεται δε. Ο ίδιος ήταν δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά από το καλοκαίρι που επέστρεψε συνεχίζει να βρίσκεται στο δυναμικό των Μιλανέζων χωρίς να είναι στην πρώτη ομάδα. Αρχικά αγωνιζόταν με τη Milan Futuro, ωστόσο έπειτα... χάθηκαν τα ίχνη του και κανείς δεν ήξερε που ήταν.

Η «Gazzetta dello Sport» ήρθε να ρίξει φως στην υπόθεση αυτή, αποκαλύποντας ότι ο 29χρονος θεωρείται ακόμα παίκτης της Μίλαν, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στην πόλη του ιταλικού Βορρά και να προπονείται με την ομάδα. Αντίθετα, αυτό που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι να προπονείται ο Βέλγος μόνος του κάνοντας παράλληλα... διακοπές. Το μοναδικό μέρος στο οποίο δεν μπορεί να εξασκηθεί με τον personal trainer που έχει είναι το Milanello, το προπονητικό κέντρο της ομάδας!

Ο ίδιος φαίνεται να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη δυνατότητα που του έχει δώσει η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, καθώς ταξιδεύει σε όλη την Ιταλία και ο κόσμος τον έχει εντοπίσει σε πολλές διαφορετικές πόλεις της γειτονικής μας χώρας. Να σημειώσουμε ότι εξακολουθεί να λαμβάνει τα 4 εκατ. Ευρώ ετησίως, τα οποία προβλέπονταν από το συμβόλαιό του, παρά το ότι δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κλαμπ.

Ο μοναδικός περιορισμός που έχει από τη συγκεκριμένη συμφωνία, είναι το να μην απουσιάζει από την Ιταλία για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και αυτό μόνο για λόγους φορολογικούς.

