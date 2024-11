Με... ψύχραιμο - μπορεί και όχι - τρόπο αντιμετώπισε ο προπονητής της Τριεστίνα την αποβολή ενός ποδοσφαιριστή του στην ήττα από την Τζάνα Ερμίνιο.

Αν αντέδρασε έτσι μπροστά στις κάμερες και μέσα στο γήπεδο, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη στα αποδυτήρια... Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στην Ιταλία, εκεί όπου ο Πεπ Κλοτέτ, προπονητής της Τριεστίνα έγινε viral για τους λάθος λόγους. Ο Ισπανός κόουτς είδε τον ποδοσφαιριστή του, Ρέιμοντ Κρόλις, να αποβάλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 33ο λεπτό του ματς κόντρα στην Τζάνα Ερμίνιο και τού επιτέθηκε όσο κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Εξαγριωμένος με την ενέργεια του παίκτη του, ο Κλοτέτ κινήθηκε προς το μέρος του, τον έπιασε από τον γιακά και του τα... έχωσε με απαράδεκτο τρόπο. Ο Κρόλις πάντως δεν αντέδρασε καθόλου και η κατάσταση δεν ξέφυγε εντελώς, ενώ η Τριεστίνα ηττήθηκε τελικά με 1-0.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun