Μότα: «Θέλω να μείνω πολλά χρόνια στη Γιουβέντους, δεν είμαι περαστικός»

Ο Τιάγκο Μότα ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον πάγκο της Γιουβέντους και ότι οραματίζεται το μέλλον του στο Τορίνο.

Ο Τιάγκο Μότα δήλωσε ότι θέλει να μείνει για πολλά χρόνια στη Γιουβέντους, τονίζοντας ότι δεν βλέπει την παρουσία του στον σύλλογο ως κάτι προσωρινό.

Αν και η ομάδα του βρίσκεται στην έκτη θέση της Serie A και δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της, ο Τιάγκο Μότα, στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Τορίνο (9/11), δήλωσε ότι νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος στη Γηραιά Κυρία και οραματίζεται το μέλλον του στο σύλλογο.

Ο 42χρονος Βραζιλιάνος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι νιώθει πως βρίσκεται στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή: «Σίγουρα δεν θέλω να είμαι περαστικός, θέλω να μείνω για πολλά χρόνια και να τα πάω καλά. Αλλά πάνω απ' όλα σκέφτομαι την καθημερινότητα, προσπαθώ να κάνω τα σωστά πράγματα μόνο για το καλό της ομάδας. Ό,τι κι αν έρθει θα είμαι χαρούμενος. Είμαι ικανοποιημένος και ευτυχισμένος με τη στιγμή που ζω. Βρίσκομαι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενος».

