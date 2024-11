Πρόβλημα για τη Μίλαν με τον Άλβαρο Μοράτα, καθώς ο Ισπανός τραυματίστηκε στο κεφάλι του στην προπόνηση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Αναμένεται να χάσει το ματς με την Κάλιαρι.

Λίγα 24ωρα μετά τη σπουδαία νίκη της Μίλαν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» επί της Ρεάλ Μαδρίτης (5/11, 1-3), με τη συμβολή του Άλβαρο Μοράτα που «πλήγωσε» την παλιά του ομάδα, οι Ροσονέρι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον Ισπανό επιθετικό.

Ο Μοράτα τραυματίστηκε στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (7/11), μετά από σύγκρουση που είχε με τον συμπαίκτη του Στραχίνια Πάβλοβιτς. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Όπως έγινε γνωστό, η μαγνητική τομογραφία βγήκε «καθαρή», αλλά ο Μοράτα αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει την αναμέτρηση με την Κάλιαρι το προσεχές Σάββατο για τη Serie A (9/11, 19:00).

