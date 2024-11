Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, κινδυνεύει με δίκη, αφού κατηγορείται από την Εισαγγελία της Ρώμης για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων στη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι το 2019.

Ο ισχυρός άντρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, βρίσκεται για ακόμη μία φορά σε «μπελάδες». Αυτή τη φορά, η Εισαγγελία της Ρώμης τού απήγγειλε κατηγορία για παρουσίαση ψευδών λογιστικών στοιχείων που συνδέονται με τη μετακίνηση του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι το 2019.

Μία υπόθεση που μοιάζει με εκείνη του Βίκτορ Οσιμέν, όταν αποκτήθηκε από τη Λιλ για λογαριασμό των Παρτενοπέι το 2020, ενώ η νέα κατηγορία με την περίπτωση του Έλληνα αμυντικού εντάσσεται στην έρευνα που είχε ανοίξει με τη μετακίνηση του Νιγηριανού επιθετικού. Οι δικηγόροι του Ντε Λαουρέντις πάντως ανακοίνωσαν ότι ο πελάτης τους θα είναι έτοιμος «για να ξεκαθαρίσει την όλη υπόθεση» στους ανακριτές, καθώς ο Ντε Λαουρέντις

Falso in bilancio, chiusa l’indagine su De Laurentiis per l’affare #Manolas con la #Roma: rischio processo per il patron del #Napoli https://t.co/31pYoWzG19