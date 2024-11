Μόνος του και... όλοι τους: Ο μοναδικός φίλαθλος της Αταλάντα που είδε από κοντά την «τριάρα» στη Νάπολι (vid)

Ο Στίβεν ταξίδεψε μέχρι «Ντιέγκο Μαραντόνα» για να παρακολουθήσει το ματς της Αταλάντα με τη Νάπολι (3/11,0-3), αψηφώντας την απαγόρευση παρουσίας οπαδών των φιλοξενούμενων για λόγους ασφαλείας.

Οι κερκίδες των οπαδών της Αταλάντα αναμενόταν να είναι άδειες στο ματς κόντρα στη Νάπολι για την 11η αγωνιστική της Serie A (3/11), ωστόσο η απόφαση της αστυνομίας δεν πτόησε έναν πιστό οπαδό των Μπεργαμάσκι που έδωσε το «παρών» στο γήπεδο, για να δει μάλιστα την ομάδα του να επικρατεί με 3-0 εκτός έδρας.

Οι αρχές θεώρησαν ότι το παιχνίδι ήταν υψηλής επικινδυνότητας, επομένως πήραν μέτρα για να προλάβουν τυχόν επεισόδια, απαργορεύοντας την πώληση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων. Ο μοναδικός που δεν... υπάκουσε ήταν ο Στίβεν, που ταξίδεψε μόνος του μέχρι την πόλη του ιταλικού Νότου για να στηρίξει έμπρακτα την ομάδα της καρδιάς του.

Ο φίλαθλος της Θεάς, που έλκει την καταγωγή του από τη Σκωτία, βρέθηκε μόνος του στις εντελώς άδειες εξέδρες του «Ντιέγκο Μαραντόνα», απέναντι στους χιλιάδες φανς των Ναπολιτάνων, κρέμασε μία σημαία της Αταλάντα και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν σταματούσε να φωνάζει συνθήματα για τον Γκασπερίνι και τους παίκτες του.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο «Χ», περιέγραψε αυτήν την εμπειρία ως μοναδική και έδειχνε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το ότι κατάφερε να βρεθεί στο γήπεδο, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Napoli v Atalanta. The only away fan at the Maradona following Police decision to ban all Atalanta supporters living in Lombardy. pic.twitter.com/YoaUaEhiK3