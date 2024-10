Σύμφωνα με τη «La Stampa», η Red Bull του Γιούργκεν Κλοπ θέλει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το δίκτυό της, αγοράζοντας την Τορίνο.

Η Red Bull θέλει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο την αυτοκρατορία που έχει ξεκινήσει να χτίζει, καθώς σύμφωνα με τη «La Stampa» ο αυστριακός κολοσσός έχει βάλει στο μάτι μία ομάδα της Serie A. Πρόκειται για την Τορίνο. Με βάση τα όσα λέει η ίδια πηγή, πρόεδρός της, Ουρμπάνο Καΐρο, συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας για να συζητήσουν την πιθανή πώληση της Γκρανάτα.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο, η Red Bull έγινε ο Ενεργειακός Συνεργάτης των Ιταλών, δείχνοντας ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους, σχέση που μπορεί τώρα να γίνει ισχυρότερη με την αγορά των πλειοψηφικών μετοχών τους.

Ο Καΐρο είναι πρόεδρος της Τορίνο από το καλοκαίρι του 2005, όταν αγόρασε την ομάδα ενώ εκείνη βρισκόταν σε οικονομική πτώχευση. Την επανέφερε μεν στη Serie A, τα τελευταία χρόνια, όμως, η διαχείρισή του έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τους οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι τον κατηγορούν για περιορισμένες επενδύσεις και χαμηλές φιλοδοξίες για μια ομάδα με τέτοια ιστορία.

Η Red Bull έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο, έχοντας παράλληλα επεκταθεί σε δύο ηπείρους. Τα σχέδιά της και οι επικείμενες επενδύσεις της στο ποδόσφαιρο απασχόλησαν τελευταία λόγω της πρόσληψης του Γιούργκεν Κλοπ ως επικεφαλής του δικτύου της, με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ να δέχεται σφοδρεία κριτική για την απόφασή του να πει το «ναι» στη σχετική πρόταση.

Η πιθανή εξαγορά της Τορίνο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιρροή του κολοσσού σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή, η Red Bull ελέγχει την Λειψία και την Ζάλτσμπουργκ στην Ευρώπη, τους New York Red Bulls στις ΗΠΑ και την Μπραγκαντίνο στη Βραζιλία.

