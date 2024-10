«Έχει 48 ώρες για να αλλάξει συμπεριφορά»: Ο Φονσέκα έδωσε... τελεσίγραφο στον Λεάο εν όψει Νάπολι

Η «Gazzetta dello Sport» αποκάλυψε λεπτομέρειες για την περίπλοκη σχέση του Ράφα Λεάο με τον προπονητή του, Πάουλο Φονσέκα, αλλά και τις απαιτήσεις του δεύτερου προκειμένου να παίξει ο 25χρονος βασικός κόντρα στη Νάπολι.

Δεδομένου ότι ο αγώνας της Μίλαν με την Μπολόνια για την 9η αγωνιστική της Serie A αναβλήθηκε, οι συζητήσεις γύρω από το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο των Ροσονέρι αλλά και το θέμα του Ραφαέλ Λεάο, ενδέχεται να ενταθούν.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η διοίκηση της ομάδας δεν θεωρεί ότι τίθεται κάποιο σοβαρό θέμα με τον Πορτογάλο, αυτό όμως που προβληματίζει τους ιθύνοντες είναι η περίπλοκη σχέση με τον προπονητή του. Ο Πάουλο Φονσέκα επανέλαβε για άλλη μία φορά μετά τον αγώνα με την Μπριζ: «Με τον Λεάο δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα, το ότι μένει εκτός ενδεκάδας δεν είναι τιμωρία αλλά μια κίνηση τακτικής. Ο Ράφα πρέπει να βλέπει την αλλαγή ως κάτι φυσιολογικό και να μην παραπονιέται αλλά να εργάζεται για να μπορεί να συνεισφέρει στην ομάδα όπως όλοι οι άλλοι».

Το πιο σημαντικό σημείο των δηλώσεών του είναι η προτελευταία πρόταση: το να βλέπει την αλλαγή ως φυσιολογική. Εδώ ξεκινά και η διαφωνία ανάμεσα στους φιλάθλους της Μίλαν. Φέτος δε, είναι πιο έντονη από ποτέ, καθώς ορισμένοι θέλουν να στηρίξουν τον παίκτη παρά την αιδικαιολόγητη συμπεριφορά του, ενώ άλλοι έχουν αρχίσει να οραματίζονται ένα ρόστερ χωρίς εκείνον.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι ισορροπίες ανάμεσα σε Λεάο και Φονσέκα έχουν διαταραχθεί πλήρως και ο Πορτογάλος επιθετικός έχει φτάσει στο σημείο να αναπολεί τις εποχές Πιόλι. Ο τρόπος που ο νέος του προπονητής προσεγγίζει τα παιχνίδια δεν τού ταιριάζει και νιώθει ότι δεν τον εκτιμά ως παίκτη ή δεν τον υπολογίζει.

Ο Φονσέκα με τη σειρά του, θέλει ο Λεάο να σκέφτεται πρώτα τη Μίλαν και μετά τον εαυτό του. όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport» ο 51χρονος τεχνικός έχει δώσει τελεσίγραφο στον συμπατριώτη του και ένα περιθώριο 48 ωρών για να βελτιώσει την συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Έχει ζητήσει επίσης να σταματήσει να ποστάρει συνεχώς στα social media τα ντυσίματα που διαλέγει και να αφοσιωθεί στην προετοιμασία της ομάδας εν όψει Νάπολι.

Μόνο τότε θα σκεφτεί να τον ξεκινήσει βασικό κόντρα στους Παρτενοπέι.

