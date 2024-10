Ο Πάουλο Φονσέκα μίλησε με «σκληρά» λόγια για την ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης με την Ουντινέζε το Σάββατο (19/10, 19:00), υποστηρίζοντας ότι «κανένας παίκτης δεν είναι μεγαλύτερος από τη Μίλαν».

Η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του Nations League έδωσε χρόνο στον Πάουλο Φοσνέκα να σκεφτεί τι πήγε λάθος στην ήττα από τη Φιορεντίνα, όπου η Μίλαν τα βρήκε... σκούρα από την άσπρη βούλα.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το αυριανό παιχνίδι με την Ουντινέζε (19/10, 19:00), μίλησε για την διαχείριση την οποία λαμβάνουν από τον ίδιο οι ποδοσφαιριστές του:

«Δεν κάνω επίδειξη δύναμης, δεν είμαι ηθοποιός. Χθες μιλήσαμε για το τι συνέβη στη Φλωρεντία. Να ξέρετε ότι δεν κάνω τα στραβά μάτια στα προβλήματα. Εάν υπάρχουν, μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο με τους ποδοσφαιριστές. Δεν δίνω δεκάρα για το όνομα του παίκτη, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσω εκείνους που έκαναν λάθη κατά πρόσωπο, άμεσα. Θα ''τιμωρήσω'' κάποιον; Θα το δούμε αύριο αυτό... Σκέφτομαι πολύ το ομαδικό πνεύμα και για εμένα κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από τη Μίλαν. Όταν κάνεις ένα λάθος πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη», σχολίασε ο Φονσέκα.

