Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Τζένοα - Γιουβέντους λόγω των σοβαρών επεισοδίων που προκλήθηκαν μεταξύ οπαδών στο ντέρμπι της Γένοβας.

Χάος επικράτησε μετά το φινάλε του ντέρμπι της Γένοβας μεταξύ Σαμπντόρια και Τζένοα στο «Λουίτζι Φεράρις». Οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για τη φάση των «32» του Coppa Italia με τη Σαμπντόρια να παίρνει το εισιτήριο για τους 16 του θεσμού, σε μι αναμέτρηση ωστόσο που στιγματίστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που οδήγησαν στον τραυματισμό 38 ατόμων.

Λόγω της έκτασης που πήραν τα επεισόδια ήταν δεδομένο πως θα ακολουθούσαν τιμωρίες, οι οποίες τελικά δεν άργησαν να γίνουν γνωστές. Συγκεκριμένα το «Λουίτζι Φεράρις» δεν θα φιλοξενήσει κόσμο στην αναμέτρηση Τζένοα - Γιουβέντους για την 6η αγωνιστική της Serie A (28/9), όπως αντίστοιχα και για την αναμέτρηση της Σαμπντόρια κόντρα στη Juve Stabia για τη Serie B.

«Είναι ντροπή. Μιλάμε για το πιο όμορφο άθλημα στον κόσμο. Το να μην βλέπεις αυτό το θέαμα είναι ντροπή για όλους μας. Είναι κρίμα για τους προπονητές, για τους προέδρους, γιατί στο τέλος, όλοι το πληρώνουμε» τόνισε σχετικά με τα επεισόδια ο προπονητής της Γιουβέντους, Τιάγκο Μότα.

Οι τιμωρίες πάντως δεν σταματούν εκεί. Όπως έγινε γνωστό η Τζένοα δεν θα έχει κόσμο στο πλευρό της της για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις αναμετρήσεις απέναντι σε Αταλάντα, Λάτσιο και Πάρμα, ενώ η Σαμπντόρια για τους αγώνες κόντρα στην Μοντέντα, την Τσεσένα και την Σιταντέλα.

25.09.2024🇮🇹Fight Genoa vs Sampdoria and vs 1312 after match, check more here: https://t.co/RMeQSPPNnz pic.twitter.com/vryl5QNFi2