Πρόθυμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μίλαν είναι ο Μάικ Μενιάν, ο οποίος θα λαμβάνει ετησίως από τους Ροσονέρι το ποσό των 7 εκατ. ευρώ μάζι με τα μπόνους.

Σε θετικό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Μάικ Μενιάν και στους διοικούντες της Μίλαν, με τους δεύτερους να έχουν προσφέρει στον Γάλλο τερματοφύλακα νέο συμβόλαιο με πολύ ικανοποιητικές απολαβές.

Υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχίστεί η συνεργασία τους και είναι θέμα χρόνου για τον 29χρονο να βάλει την υπογραφή του και να ανανεώσει μέχρι το 2028.

Η «Corriere dello Sport» αναφέρει ότι ο Γάλλος γκολκίπερ θα λαμβάνει 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ μαζί με τα μπόνους που προβλέπει η συμφωνία, το ποσό αυτό θα αγγίζει τα 7 εκατ. τον χρόνο. Ο 29χρονος θα γίνει ένας από τους πιο καλά αμοιβόμενους της ομάδας, καθώς οι απολαβές του θα αυξηθούν κατα 5 εκατ. ευρώ.

Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2026 και η παραμονή του Μενιάν στη Μίλαν αποτελεί προτεραιότητα για τους Ροσονέρι που δεν θέλουν να τρέχουν τελευταία στιγμή και δεν ρισκάρουν να χάσουν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

