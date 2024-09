Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφέρεται για τη Λίνα Σουλούκου, μετά την παραίτησή της από τη Ρόμα.

Μετά το «διαζύγιό» της με τη Ρόμα, η Λίνα Σουλούκου αναζητά την επόμενη ομάδα στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες της. Η κλιμάκωση των απειλών που δεχόταν η Ελληνίδα CEO των Τζιαλορόσι, μετά την απομάκρυνση το Ντε Ρόσι, έκαναν την παραίτηση μονόδρομο για την ίδια.

Η Ρώμη δεν είναι πια φιλόξενη για την άλλοτε διευθύνουσα σύμβουλο του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα της εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ομάδα από τη Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται να μάθει πληροφορίες για τη Λίνα Σουλούκου, η οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με συλλόγους της Saudi Pro League. Στο παρελθόν και όταν η παραμονή της στους Ρωμαίους ήταν ακόμα αβέβαιη, δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» ανέφερε ότι η Ελληνίδα βρισκόταν στα... ραντάρ αντίστοιχων ομάδων, χωρίς όμως να προκύψει συνεργασία.

