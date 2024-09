Απίθανο σκηνικό στην Ιταλία, εκεί όπου ο προπονητής της ημιερασιτεχνικής Σουμπιάνο έκανε - κυριολεκτικά - τα... πάντα για να μη δεχθεί γκολ η ομάδα του.

Την είδε... αμυντικό χαφ ο προπονητής της Σουμπιάνο στην έκτη κατηγορία της Ιταλίας, πρωταγωνιστώντας σε ένα φοβερό σκηνικό που αναμενόμενο έγινε viral. Με το ματς της ομάδας του στην έδρα της Ποντασιέβε να είναι «κολλημένο» στο 0-0, ο συγκεκριμένος κύριος αποφάσισε να... εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο και να κόψει με τρικλοποδιά μια αντεπίθεση που «μύριζε» γκολ, φτάνοντας στα άκρα για το ανέπαφο της εστίας της ομάδας του! Φυσικά, είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή και εξαγρίωσε τους αντιπάλους του που όρμηξαν πάνω του.

Italy's 6th division (Promozione) 🇮🇹



Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢



Most obvious red card in football's history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E