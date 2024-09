Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ο Ντάβιντ Νέρες το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά τη νίκη της Νάπολι επί της Πάρμα στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και η σύζυγος του δέχτηκαν ένοπλη επίθεση όσο βρισκόντουσαν στο αυτοκίνητο, ακριβώς έξω από το γήπεδο των «παρτενοπέι». Οι ληστές κατάφεραν να πάρουν αντικείμενα αξίας, ενώ έσπασαν και τα παράθυρα του αυτοκινήτου του άλλοτε ακραίου επιθετικού του Άγιαξ.

🚨🇧🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | After the game against Parma, David Neres was targeted by two men on a motorcycle who smashed the car and robbed him at gun point.



Awful news, sending strength to him. pic.twitter.com/s0eV4CwH53