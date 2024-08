Η Νάπολι και ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις καλωσόρισαν τον Ρομέλου Λουκάκου. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τσέλσι.

Παίκτης της Νάπολι είναι με κάθε επισημότητα ο Ρομέλου Λουκάκου. Οι Παρτενοπέι εδώ και λίγες ημέρες έφτασαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του διεθνή Βέλγου επιθετικού και πλέον έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο θηριώδης φορ έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ναπολιτάνους, ήτοι έως το 2027.

Την προηγούμενη σεζόν ο 31χρονος επιθετικός ήταν δανεικός στη Ρόμα, με την οποία είχε 21 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 47 εμφανίσεις. Στην Ιταλία είχε επίσης δυο θητείες στην Ίντερ, με την οποία είχε 132 συμμετοχές, 78 γκολ, 23 ασίστ και έχει κερδίσει πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup.

Romelu is proud to be one of us!



💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/Z4R4x4LVkz