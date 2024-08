Μεταγραφών συνέχεια για την Κόμο, η οποία προσχώρησε σε ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή με την απόκτηση του Σέρχι Ρομπέρτο που είχε μείνει ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα.

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρχι Ρομπέρτο. Μετά την απόφαση της Μπαρτσελόνα να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του και να τον αφήσει ελεύθερο, ο Ισπανός μέσος βρισκόταν σε αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο οποίος τελικά θα είναι στη Serie A.

Ο λόγος για τη νεοφώτιστη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, η οποία μετά από μια σειρά από κινήσεις υψηλού προφίλ, όπως οι Βαράν και Μπελότι, έδωσε συνέχεια και στο μεταγραφικό της έργο με την προσθήκη του έμπειρου πρώην αρχηγού των Μπλαουγκράνα.

Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας , ενώ παράλληλα προβλέπεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Την περσινή περίοδο ο Σέρχι Ρομπέρτο μέτρησε συνολικά 24 συμμετοχές με τη Μπαρτσελόνα, με απολογισμό τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Como 1907 is excited to announce the signing of midfielder @SergiRoberto10 on a two year contract. The former Barcelona captain, who joined the club as a 14 year old and went on to win seven La Liga championships and two Champions Leagues, joins the club as a free agent.



