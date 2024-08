Η Serie A ξεκινάει και οι 20 ομάδες είναι έτοιμες για το πρώτο τεστ στα ιταλικά γήπεδα. Ποιες από αυτές είναι πιο ευνοημένες και ποιες θα μπουν κατευθείαν στα... βαθιά;

Ο χρόνος για τη σέντρα στη νέα σεζόν τη Serie A μετράει αντίστροφα. Η Ίντερ θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της, σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, καθώς οι 14 αλλαγές προπονητών που έγιναν στις ομάδες του Καμπιονάτο, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Πέρα από τους Μπιανκονέρι, που θέλουν να κρατήσουν το στέμμα τους, Γιουβέντους και Μίλαν θα προσπαθήσουν να γεφυρώσουν την απόσταση από την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ως στόχο να αποδείξουν ότι το πρωτάθλημα δεν αφορά μόνο τρεις ομάδες.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, επομένως όλοι ποντάρουν σε ένα καλό ξεκίνημα. Ακόμα και για τα «αουτσάιντερς», μία αρχή με θετικό πρόσημο μπορεί να είναι καθοριστική για τη συνέχειά τους στη διοργάνωση. Η δράση στο ιταλικό πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο (17/8), με οκτώ ομάδες να «ρίχνονται στη μάχη».

Με τη βοήθεια των Power Rankings της Opta, μπορούμε να δούμε πόσο εύκολη, ή αντίστοιχα δύσκολη θα είναι η αρχή φέτος στη Serie A για τον κάθε σύλλογο ξεχωριστά.

Τα Power Rankings αναλύουν έναν τεράστιο αριθμό ομάδων ανά τον κόσμο (πάνω από 12.700), βαθμολογώντας την ισχυρότερη με 100 και την πιο αδύναμη με 0. Ο μέσος όρος των πέντε πρώτων αντιπάλων δείχνει ακριβώς τον βαθμό δυσκολίας στα παιχνίδια που θα ανοίξουν την αυλαία της διοργάνωσης.

Με βάση τα παραπάνω, η πιο ευνοημένη από όλες είναι η Μπολόνια, με τον μ.ο. των πρώτων πέντε αντιπάλων της, να είναι στο 82.5. Μόνο η Νάπολι ίσως βάλει λίγο δύσκολα στους Ροσομπλού, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη σεζόν έχοντας τον Βιντσέντζο Ιταλιάνο στην άκρη του πάγκου τους.

Σχετικά εύκολη θα είναι η αρχή και για την Κάλιαρι, που στην πρώτη αγωνιστική θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ρόμα σε ματς εντός έδρας. Οι Κόμο και Έμπολι που θα συναντήσει στη συνέχεια κατεβάζουν αρκετά το βαθμό δυσκολίας, φτάνοντάς τον στο 83.4.

Από τις Big-5 σε πιο ευνοϊκή θέση είναι η Γιουβέντους, η οποία στάθηκε αρκετά τυχερή και δεν θα χρειαστεί να… ιδρώσει από τα πρώτα ματς. Ο νεοφερμένος Τιάγκο Μότα και οι παίκτες του, θα βρουν απέναντι τους τη «νεοφώτιστη» Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, την οποία θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους. Αμέσως μετά θα παίξουν με τη Βερόνα.

