Η Μίλαν έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τη Μονακό για την απόκτηση του Γιουσούφ Φοφανά και ετοιμάζεται να τον ντύσει στα Ροσονέρι.

Χρειάστηκε να κάνει... υπομονή, αλλά τα κατάφερε η Μίλαν. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ροσονέρι, μετά από μια μακρά περίοδο απαιτητικών διαπραγματεύσεων, τα βρήκαν σε όλα με τη Μονακό και είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον Γιουσούφ Φοφανά, ολοκληρώνοντας μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την ενίσχυσή τους στη μεσαία γραμμή.

🚨🔴⚫️ Youssouf Fofana to AC Milan, here we go! Green light just arrived from AS Monaco also on payment terms.



€25m package add-ons included, four year contract plus option for further season.



No doubts since July: he only wanted AC Milan.



Travel and medical in next 24h. pic.twitter.com/Tm3Y56EsEZ