Ο Λαουτάρο Μαρτίνες υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ανακοινώθηκε από την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η τεράστια επιθυμία του Λαουτάρο Μαρτίνες έγινε πράξη και ο Αργεντινός φορ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Νερατζούρι. «Η Ίντερ επιβεβαιώνει ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου της με τον Μαρτίνες. Ο 26χρονος υπέγραψε συμβόλαιο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2029», ανέφερε ο σύλλογος της Λομβαρδίας.



Οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Αργεντινού, πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος 2023-24, άρχισαν το φθινόπωρο του 2023 και παρά το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, ο παίκτης ήθελε να παραμείνει στο Μιλάνο.

"Hi to all Inter fans.

I wanted to say hello to everyone.

I'm very happy and proud to continue this journey with Inter and with all of you.

Sending you all a big hug.

