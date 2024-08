Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Όλα Σολμπάκεν εντάσσεται στην Έμπολι με τη μορφή δανεισμού.

Οι δανεισμοί συνεχίζονται για τον Νορβηγό εξτρέμ Όλα Σολμπάκεν, τον οποίο είδαμε στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν (ως τον Ιανουάριο του 2024).

Ο 25χρονος επιθετικός, παραχωρείται δανεικός από τη Ρόμα στην Έμπολι -σύμφωνα με τον Φαμπρίτισο Ρομάνο- με τον διευθυντή των «Gli Azzurri» να έχει άριστες σχέσεις με την ανώτατη διοίκηση των Τζιαλορόσι, γεγονός καθοριστικής σημασίας για να γίνει η συμφωνία.

Θυμίζουμε ότι ο θηριώδης εξτρέμ -αφότου αποχώρησε από τον Πειραιά- δόθηκε δανεικός στην ιαπωνική Ουράβα Ντάιαμοντς.

