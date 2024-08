Ο επιθετικός της Νάπολι, Βίκτορ Οσιμέν, ζήτησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή των «Παρτενοπέι» Τζιοβάνι Μανά.

Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Τζιοβάνι Μανά μιλώντας στον Τύπο, γνωστοποίησε την πρόθεση του Βίκτορ Οσιμέν να αποχωρήσει από τον ιταλικό σύλλογο.

«Ο Βίκτορ θέλει να φύγει, κατέθεσε αίτημα για μεταγραφή. Υπήρχε από την περσινή σεζόν θέμα μαζί του αλλά παραμένουμε ψύχραιμοι γιατί υπάρχουν λύσεις για να τον αντικαταστήσουμε», ανέφερε αρχικά.

«Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, υπήρχαν ήδη πιθανότητες για την αποχώρησή του το περασμένο καλοκαίρι… Ο Βίκτορ θέλει να φύγει. Θα δούμε τις επόμενες 20 μέρες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Θυμίζουμε ότι για τον Νιγηριανό επιθετικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Παρί Σεν Ζερμέν και η Τσέλσι.

🚨🇳🇬 Napoli director Manna confirms: “Victor Osimhen has asked to leave the club. He wants to go”.



“The situation is clear, there were already chances for his exit last summer… Victor wants to leave”.



“We will see in the next 20 days”. pic.twitter.com/qkBNsMt6Iw