Ο Τζιανλούκα Σκαμάκα της Αταλάντα υπέστη ρήξη χιαστού και θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για τουλάχιστον έξι μήνες.

Επιβεβαιώθηκαν τα δυσάρεστα για τον Τζιανλούκα Σκαμάκα. Ο Ιταλός φορ της Αταλάντα δεν γλίτωσε τελικά τον σοβαρό τραυματισμό, καθώς σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας ο 25χρονος επιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο και θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για τουλάχιστον έξι μήνες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σκαμάκα υποβλήθηκε σε μαγνητική από την οποία φάνηκε και το σοβαρό πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό παιχνίδι με την Πάρμα. Ο Ιταλός φορ της «Ντέα» θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα μέσα του Φλεβάρη του 2025.

Φυσικά ο Ιταλός φορ θα χάσει μέσα σε αυτό το διάστημα και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την αναμέτρηση αυτή να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Αυγούστου.

